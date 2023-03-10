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Україна зберегла позицію у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Найближчим суперником українців є Швейцарія.

Україна зберегла позицію у Таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Напередодні було зіграно перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій, за результатами яких оновилася Таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Завдяки нічиїй "Шахтаря" в Лізі Європи проти "Феєноорда" (1:1) Україна додала до рейтингу +0.200 бала, і сезонний коефіцієнт збільшився до 5.700 (21 місце в єврокампанії-2022/23). У 5-річному рейтингу, який набуде завершеного вигляду після закінчення цього сезону, Україна набрала 29.500 і посідає 14-те місце.

Нагадаємо, 14-та позиція дозволяє гарантовано зберегти представництво у 5 команд від країни в єврокубках сезону-2024/25, причому 2 клуби братимуть участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Україна веде боротьбу за 13-те місце зі Швейцарією (29.925), у якої також залишився лише один представник – "Базель" у Лізі конференцій. У першому матчі 1/8 фіналу швейцарський клуб зіграв унічию зі "Слованом" із Братислави (2:2), що принесло Швейцарії +0.250 балів.

13-те місце порівняно з 14-м може скоротити на один раунд шлях у кваліфікації для чемпіона країни-2023/24 у Лізі чемпіонів-2024/25 (а також для володаря кубка країни-2023/24 у Лізі Європи-2024/25) .

Таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок у сезоні-2024/25).

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