Наставник "Фейєноорда" вважає "Шахтар" фаворитом у їхньому протистоянні

Перший матч цих суперників відбудеться сьогодні у Варшаві.

Сьогодні стартує стадія 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Шахтар" перший матч цієї стадії проти "Фейєноорда" проведе "вдома" у Варшаві.

Наставник гостей Арне Слот на традиційній передматчевій пресконференції не скупився на похвали українському клубу.

Зокрема, 44-річний нідерландський фахівець заявив, що саме "гірники" мають сильніший склад і є фаворитом протистояння.

"Шахтар" істотно змінив склад, але в новому поєднанні команда добре виступила в груповому етапі Ліги чемпіонів. Коли йде такий гравець, як Мудрик, можна очікувати, що команда стане слабшою. Однак Марино Пушич (помічник Слота, - прим. LB.ua) сказав мені, що за останній рік "Шахтар" залучив до свого складу багатьох найкращих молодих гравців країни. Тому в питанні якості команда явно не втратила", - цетує Слота клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Google News

"Суперник добре поводиться з м'ячем. Роберто Де Дзербі тренував команду раніше, і я помітив, що він залишив свій слід. Гра команди в атаці залишилася колишньою. Це дисциплінована команда, яку цікаво аналізувати. "Шахтар" грає в хороший футбол.

Йовічевіч вважає "Фейєноорд" фаворитом протистояння? Цей статус не дозволяє вигравати матчі. Для нас це комплімент, тим більше від тренера клубу, який брав участь у Лізі чемпіонів. Ми повинні зіграти неймовірно сильно, тому що я думаю, що саме у "Шахтаря" сильніша команда", - зазначив керманич нідерландців.