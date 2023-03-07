Олімпійські комітети Африки виступили за допуск росіян до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі

Члени виконкому Асоціації олімпійських комітетів Африки (ANOCA) на засіданні в столиці Мавританії Нуакшоті одноголосно виступили за те, щоб допустити під нейтральним прапором спортсменів з Росії та Білорусії до міжнародних змагань, у тому числі до Олімпійських ігор-2024 у Парижі, повідомляє lequipe.fr.

"Члени ANOCA одноголосно проголосували за участь російських та білоруських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях.

Йдеться про те, щоб дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в умовах повного нейтралітету без ознак ідентичності в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі", - сказано в заяві ANOCA.

"Політика не може чинити тиск на спорт і позбавляти його шляхетних цінностей, основа яких – мир, єдність та солідарність. Спортсмени в жодному разі не повинні платити високу ціну за конфлікт, хоч би яким він був і де б не відбувався", - також сказано в документі.

Президент ANOCA алжирець Мустафа Берраф зазначив, що організація приєднується у питанні допуску спортсменів до позиції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та його голови Томаса Баха.