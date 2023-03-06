Сабо закликав Луческу залишити "Динамо"

У рамках 16-го туру Української прем'єр-ліги "Динамо" несподівано поступилося "Інгульцю" (0:2) і втратило третє місце в турнірній таблиці, зробив рокировку з "Зорею".

Відставання від лідируючого "Дніпра-1" збільшилося до 6 очок, за однієї гри в запасі у дніпрян.

Екснаставник збірної України та "Динамо" Йожеф Сабо залишився вкрай незадоволений ситуацією, що склалася у київському клубі, та закликав наставника "біло-блакитних" Мірчу Луческу залишити свою посаду.

"Я раніше вже казав, що "Динамо" не має команди. Дивлюся на Луческу – йому вже байдуже. Якщо раніше він часто підстрибував, ходив по брівці, щось підказував, то зараз – байдужість.

"Мірче треба йти, бо з цією командою він нічого не зробить. Там немає футболістів", – цитує Сабо football24.ua.