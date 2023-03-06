Котовський здобув друге поспіль "золото" на Кубку світу з фрістайлу

У Швейцарії пройшов черговий етап Кубка світу з фрістайлу.

Серед чоловіків перемогу святкував українець Дмитро Котовський, який з результатом 137,0 балів випередив швейцарця Нео Рота та американця Крістофера Лілліса, які посіли друге та третє місце відповідно.

Нагадаємо, на початку лютого Котовський став переможцем етапу Кубка світу в США.

Кубок світу з лижної акробатики. Енгадін, Швейцарія. Чоловіки.

Дмитро Котовський (Україна) – 137,76 Нео Рот (Швейцарія) – 133,11 Крістофер Лілліс (США) – 128,00

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