Котовський здобув друге поспіль "золото" на Кубку світу з фрістайлу

У Швейцарії пройшов черговий етап Кубка світу з фрістайлу.
Серед чоловіків перемогу святкував українець Дмитро Котовський, який з результатом 137,0 балів випередив швейцарця Нео Рота та американця Крістофера Лілліса, які посіли друге та третє місце відповідно.
Нагадаємо, на початку лютого Котовський став переможцем етапу Кубка світу в США.
Кубок світу з лижної акробатики. Енгадін, Швейцарія. Чоловіки.
- Дмитро Котовський (Україна) – 137,76
- Нео Рот (Швейцарія) – 133,11
- Крістофер Лілліс (США) – 128,00
…
- 10. Володимир Кушнір (Україна) – 103,27
- 16. Захар Максимчук (Україна) – 80,72
- 18. Максим Кузнєцов (Україна) – 76,14
- 20. Олександр Окіпнюк (Україна) – 64,16
- 22. Ян Гаврюк (Україна) – 51,97.