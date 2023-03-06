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Котовський здобув друге поспіль "золото" на Кубку світу з фрістайлу

Український лижний акробат демонструє вражаючу стабільність.

Котовський здобув друге поспіль "золото" на Кубку світу з фрістайлу
Дмитро Котовський
Фото: скриншот

У Швейцарії пройшов черговий етап Кубка світу з фрістайлу.

Серед чоловіків перемогу святкував українець Дмитро Котовський, який з результатом 137,0 балів випередив швейцарця Нео Рота та американця Крістофера Лілліса, які посіли друге та третє місце відповідно.

Нагадаємо, на початку лютого Котовський став переможцем етапу Кубка світу в США.

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Кубок світу з лижної акробатики. Енгадін, Швейцарія. Чоловіки.

  1. Дмитро Котовський (Україна) – 137,76
  2. Нео Рот (Швейцарія) – 133,11
  3. Крістофер Лілліс (США) – 128,00

  • 10. Володимир Кушнір (Україна) – 103,27
  • 16. Захар Максимчук (Україна) – 80,72
  • 18. Максим Кузнєцов (Україна) – 76,14
  • 20. Олександр Окіпнюк (Україна) – 64,16
  • 22. Ян Гаврюк (Україна) – 51,97.
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