Олександр Абраменко став срібним призером Ігор.

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Фото: EPA/UPG

Фристайліст Олександр Абраменко завоював для України першу медаль зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.

33-річний уродженець Первомайського у своїй улюбленій дисципліні - лижній акробатиці - виграв срібну медаль.

В основному фіналі українець поступився лише господареві змагань Кі Гуангпу.

"Бронза" – у представника ОКР Іллі Бурова.

Ще один український лижний акробат Олександр Окіпнюк став 9-м.

Нагадаємо, Абраменко є олімпійським чемпіоном Пхьончхана-2018 у цій дисципліні.

Фото: EPA/UPG Олександр Абраменко

Підсумки фіналу