Фристайліст Олександр Абраменко завоював для України першу медаль зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.
33-річний уродженець Первомайського у своїй улюбленій дисципліні - лижній акробатиці - виграв срібну медаль.
В основному фіналі українець поступився лише господареві змагань Кі Гуангпу.
"Бронза" – у представника ОКР Іллі Бурова.
Ще один український лижний акробат Олександр Окіпнюк став 9-м.
Нагадаємо, Абраменко є олімпійським чемпіоном Пхьончхана-2018 у цій дисципліні.
Підсумки фіналу
- Кі Гуангпу (Китай) – 129,00
- Олександр Абраменко (Україна) – 116,50
- Ілля Буров (Росія) – 114,93