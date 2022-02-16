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В України є перша медаль на Олімпіаді-2022

Олександр Абраменко став срібним призером Ігор.

Фото: EPA/UPG

Фристайліст Олександр Абраменко завоював для України першу медаль зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.

33-річний уродженець Первомайського у своїй улюбленій дисципліні - лижній акробатиці - виграв срібну медаль.

В основному фіналі українець поступився лише господареві змагань Кі Гуангпу.

"Бронза" – у представника ОКР Іллі Бурова.

Ще один український лижний акробат Олександр Окіпнюк став 9-м.

Нагадаємо, Абраменко є олімпійським чемпіоном Пхьончхана-2018 у цій дисципліні.

Олександр Абраменко
Фото: EPA/UPG
Олександр Абраменко

Підсумки фіналу

  1. Кі Гуангпу (Китай) – 129,00
  2. Олександр Абраменко (Україна) – 116,50
  3. Ілля Буров (Росія) – 114,93
    Фото: EPA/UPG
    Фото: EPA/UPG
    Фото: EPA/UPG
    Фото: EPA/UPG
    Фото: EPA/UPG
    Фото: EPA/UPG
Григорій МухінГригорій Мухін
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