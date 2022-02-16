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Викрита в допінгу російська фігуристка Валієва виграла на Олімпіаді-2022 коротку програму

МОК обіцяв не проводити церемонію нагородження, якщо Валієва потрапить на п'єдестал.

Викрита в допінгу російська фігуристка Валієва виграла на Олімпіаді-2022 коротку програму
Каміла Валієва
Фото: Дар'я Ісаєва "СЕ"

На Олімпіаді-2022 у Пекіні пройшли змагання фігуристок у короткій програмі.

Найвищий бал набрала росіянка Каміла Валієва (82,16). Друге місце посіла її співвітчизниця Ганна Щербакова (80,20), а третє – японка Каорі Сакамото (79,84).

Довільну програму фігуристки відкатають завтра, 17 лютого.

Раніше МОК підтвердив, що на Олімпіаді не буде церемонії нагородження за підсумками жіночого одиночного катання, якщо Валієва потрапить до трійки кращих. Таке рішення поширюється на так звану квіткову церемонію на арені відразу після довільної програми, а також подальше вручення нагород на медальній площі.

Нагадаємо, 7 лютого збірна ОКР, до складу якої входила Валієва, виграла на Олімпіаді командний турнір.

Після цього стало відомо про сумнівну допінг-пробу Валієвої. 11 лютого Міжнародне агентство з тестування (ITA) повідомило, що перевірка тесту виявила заборонену речовину триметазидин.

14 лютого виїзна панель Спортивного арбітражного суду (CAS) після слухань справи про скасування тимчасового усунення Валієвої відхилила апеляції МОК, Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) і допустила росіянку до участі в жіночому одиночному турнірі.

У МОК заявили, що проба Б Валієвої ще не розкрита. Крім того, у МОК заявили, що результати Валієвої на Олімпіаді в Пекіні будуть вважатися попередніми. Це рішення поширюється як на особистий турнір, так і командні змагання.

Григорій МухінГригорій Мухін
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