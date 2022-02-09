ЗМІ назвали представницю збірної ОКР з фігурного катання, підозрювану у вживанні допінгуєву

Природа проблеми Валієвої не з'ясована, хоча поширено заяви про те, що препарат був не для підвищення працездатності, а для відпочинку.

Фото: EPA/UPG Каміла Валієва

Нагородження команди ОКР золотими медалями в командних змаганнях з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні далі відкладають.

Можливою причиною портал insidethegames.biz називає позитивні результати допінг-тесту 15-річної Каміли Валієвої, який росіянка здавала перед пекінськими Іграми.

За інсайдерською інформацією, природа проблеми Валієвої не з'ясована, хоча поширено заяви про те, що препарат був не для підвищення працездатності, а для відпочинку.

Ситуацію ускладнює той факт, що, за правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу, Валієва є "захищеною особою". Тобто як "спортсменка, яка на момент порушення антидопінгових правил не досягла 16-річного віку", отже, вона не може бути офіційно ідентифікована, якщо винна в порушенні антидопінгових правил.

Зазначається, що наразі кілька груп юристів працюють над складною справою, яка, як очікується, триватиме до завтра, перш ніж буде зроблено висновок.

Якщо провину Валієвої доведуть, то будь-які покарання, ймовірно, будуть значно менш суворими, ніж якби вона була старша від 16 років, і роль, яку зіграло її оточення, стане предметом пильної уваги.

Міжнародне агентство з тестування (ITA), яке досліджує на наркотики в Пекіні 2022 року, не прокоментувало специфіки справи.

"ITA відомо про різні повідомлення, що циркулюють у зв'язку з відкладеною церемонією нагородження командних змагань з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні", - йдеться у заяві.

"Будь-яке оголошення, пов'язане з цими подіями, завжди публічно публікуватиметься на вебсайті ITA і не коментуватиметься іншим чином.

Такого оголошення досі не публікувалося", - уточнює агентство.

Раніше офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс відмовився коментувати ситуацію.

Додамо, що Валієва, яка отримала прізвисько "Міс Досконалість", першою в історії зимових Олімпійських ігор виконала четверний стрибок.

Друге місце посіла збірна США, третє – команда Японії.