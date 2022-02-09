Гравця "Вест Гема" оштрафували на 250 тисяч фунтів за побиття власного кота

Одноклубник Андрія Ярмоленка за "Вест Гем" Курта Зума оштрафований керівництвом "молотків" на 2-тижневу зарплату, що відповідає 250 тисячам фунтів, повідомляє Sky News.

Приводом стала публікація скандального відео, що викликала широкий резонанс серед громадськості, на якому 27-річний футболіст б'є у себе вдома свого кота.

Комізм ситуації посилює той факт, що відео зняв та виклав у мережу брат француза Йоан.

Зазначається, що гроші зі штрафу Зума підуть на благодійність на підтримку тварин.

З початку сезону Курт зіграв у 16 матчах "Вест Гема" у всіх турнірах та забив 1 гол.

Торішнього серпня "Вест Гем" заплатив 35 млн євро за перехід Зума з "Челсі". Вихованець "Сент-Етьєна" провів у складі "пенсіонерів" 151 матч у всіх турнірах.