Напередодні в Пекіні було розіграно комплект олімпійських нагород у шорттреку серед жінок на дистанції 500 м.

Переможницею змагань стала представниця Італії Аріанна Фонтана. Друге місце посіла Сюзанне Схултінг з Нідерландів, а третє – канадка Кім Бутен.

В одному з чвертьфінальних забігів стався скандальний епізод за участю китайської ковзанярки Фань Кесінь і канадки Елісон Чарльз.

Китаянці в руку потрапив обмежувальний конус, і вона не вигадала нічого кращого, як жбурнути його під ногу канадці. Чарльз, зрештою, впала, влетіла в борт і не змогла завершити забіг.

Судді переглянули цей епізод і винесли такий вердикт: допустити Чарльз у півфінальні перегони, а за порушення правил у цьому епізоді дискваліфікувати не Кесінь, Флоранс Брюнелль, що бігла поруч і не мала жодного стосунку до скандального епізоду.