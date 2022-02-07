Руні підігрів ажіотаж навколо свого можливого призначення в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Дербі Каунті" Вейн Руні заявив, що здатен очолити топклуб Англійської прем'єр-ліги.

Цього сезону "Дербі" через фінансові санкції втратив 21 очко і зараз запекло бореться за виживання в Чемпіоншипі.

Руні відчуває, що тяжке становище "баранів" зробило його більш класним тренером, проте Вейн не покине свій клуб на півдорозі.

"Усе, що трапилося в "Дербі", тільки зміцнило мою впевненість у тому, що моя тренерська кар'єра буде успішною. Я вірю в це на 100 відсотків.

Я вірю, що ми уникнемо вильоту. Думаю, я вже зараз міг би відправитися в Прем'єр-лігу і очолити топклуб. Я не хвилююся щодо цього. Я знаю свої сильні сторони і, що найважливіше, знаю свої слабкості", - цитує Вейна fapl.ru з посиланням на Daily Mail.

"Я вмію делегувати повноваження. Якщо вважаю, що хтось з мого штабу може краще донести інформацію до конкретного гравця - через бекграунд гравця або просто через хороше порозуміння, то я дозволю йому це зробити", - зазначив легенда "Манчестера Юнайтед".

"Думаю, найкраще я вмію керувати людьми. Не тільки гравцями, а й персоналом. Я йду і відкрито обговорюю речі зі своїм штабом. Я називаю склад і кажу: "Що ви думаєте?" Вони можуть не погодитися зі мною, і це нормально. Ти не завжди буваєш правий.

Звичайно, деякі рішення ти маєш приймати сам, але всі ми працюємо спільно. Останнє слово щодо вибору складу за мною, але я завжди відкритий до ідей і думок", - додав Руні.

Нагадаємо, улітку звільняється місце головного тренера "МанЮнайтед".

"Червоні дияволи" вже склали шортліст кандидатів, який може бути доповнений ім'ям Руні.