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Гучний скандал на Олімпіаді: канадські хокеїстки відмовилися грати, поки суперниці-росіянки не вдягли маски

Початок матчу затримали на годину.

Гучний скандал на Олімпіаді: канадські хокеїстки відмовилися грати, поки суперниці-росіянки не вдягли маски
Збірна Канади
Фото: EPA/UPG

На хокейному олімпійському турнірі стався гучний скандал.

Канадська жіноча збірна відмовилася виходити на матч проти ОКР, оскільки суперниці не надали результатів ранкових тестів на коронавірус.

Після довгих консультацій збірних і представників МОК Канада погодилася на участь у матчі, якщо обидві команди гратимуть у масках.

Збірна ОКР прийняла пропозицію.

Зазначимо, раніше у збірній ОКР зафіксували спалах коронавірусу.

Додамо, що матч закінчився приголомшливою перемогою Канади – 6:1.

Григорій МухінГригорій Мухін
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