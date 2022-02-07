На хокейному олімпійському турнірі стався гучний скандал.

Канадська жіноча збірна відмовилася виходити на матч проти ОКР, оскільки суперниці не надали результатів ранкових тестів на коронавірус.

Після довгих консультацій збірних і представників МОК Канада погодилася на участь у матчі, якщо обидві команди гратимуть у масках.

Збірна ОКР прийняла пропозицію.

Зазначимо, раніше у збірній ОКР зафіксували спалах коронавірусу.

Додамо, що матч закінчився приголомшливою перемогою Канади – 6:1.