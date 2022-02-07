На хокейному олімпійському турнірі стався гучний скандал.
Канадська жіноча збірна відмовилася виходити на матч проти ОКР, оскільки суперниці не надали результатів ранкових тестів на коронавірус.
Після довгих консультацій збірних і представників МОК Канада погодилася на участь у матчі, якщо обидві команди гратимуть у масках.
Збірна ОКР прийняла пропозицію.
Зазначимо, раніше у збірній ОКР зафіксували спалах коронавірусу.
📸 Frame by frame. 🇨🇦 vs. ROC#TeamCanada | #Beijing2022 pic.twitter.com/MuWu3JHvvH— Hockey Canada (@HockeyCanada) February 7, 2022
Додамо, що матч закінчився приголомшливою перемогою Канади – 6:1.