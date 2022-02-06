На Олімпіаді українська біатлоністка Блашко захворіла на коронавірус

У Блашко буде чотири дні для того, щоб здати два негативних тести на коронавірус.

На Олімпіаді в Пекіні українська біатлоністка Дар'я Блашко отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Суспільне.

Блашко була однією з чотирьох спортсменок, що залишалися у розпорядженні жіночої команди. Олена Білосюк першою отримала позитивний тест на коронавірус, її має замінити Анастасія Меркушина.

Україна вже оголосила старт-лист на жіночу індивідуальну гонку. Блашко у ній мала розпочинати виступ в останній стартовій групі - під 79-м номером, проте тепер її пропустить.

Блашко має відправитися на самоізоляцію і перебувати там до того, поки не здасть два тести на коронавірус з різницею у добу. Тобто, індивідуальну гонку українка гарантовано пропустить.

Наступною гонкою після індивідуальної на Олімпіаді-2022 стане жіночий спринт. Він відбудеться у п'ятницю, 11 лютого. Тобто, у Блашко буде чотири дні для того, щоб здати два негативних тести на коронавірус.

Відсутність Блашко означає, що Україна матиме неповну квоту у жіночій індивідуальній гонці. У розпорядженні головного тренера жіночої команди Уроша Велепця залишаються Юлія Джима, Ірина Петренко та Валентина Семеренко.

Для Блашко Олімпіада-2022 має стати дебютною у кар'єрі. Вона - єдина представниця жіночого складу збірної України, що не має досвіду виступів на цьому рівні.

Позитивний тест у Блашко - четвертий серед тренерів та біатлоністів збірної України. Першим позитивний результат отримав головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра, після цього позитивні тести здавали тренер Ігор Ященко та біатлоністка Олена Білосюк.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Пекіні пройшов чоловічий забіг у ковзанярському спорті на 5000 метрів. Золоту медаль завоював швед Нільс ван дер Пул.

На зимовій Олімпіаді в Пекіні також розіграли медалі в чоловічому скіатлоні. За його результатами, олімпійським чемпіоном у цьому виді лижних гонок став росіянин Олександр Большунов.