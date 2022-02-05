На Олімпіаді в Пекіні розіграли перше "золото", чемпіонкою стала норвежка

Найкраща з українок завершила гонку на 57-й сходинці.

На зимових Олімпійських іграх у Пекіні розіграли перший комплект нагород. Олімпійською чемпіонкою стала Тереза Йохауг.

Про це повідомляє РБК-Україна.

33-річна норвежка стала найкращою у скіатлоні. Це змішана лижна гонка переслідування, у якій половину 15-кілометрової дистанції долають класичним стилем, а другу – ковзанярським ходом.

Йохауг на понад 30 секунд випередила представницю росіян Наталію Непряєву. Бронзова нагорода дісталася австрійці Терезі Штадлобер.

Найкращою з українок стала Марина Анцибор. Вона завершила гонку на 57-й сходинці.

Для Йохауг ця золота олімпійська медаль стала другою в кар'єрі. У Ванкувері-2010 вона здобула "золото" в естафеті 4x5 км.

Вчора на національному стадіоні "Пташине гніздо" у Пекіні урочисто відкрили XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть із 4 до 20 лютого.

Нагадаємо, раніше міністр спорту Вадим Гутцайт розповів, чого очікує від українських спортсменів на Олімпіаді.

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку. До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.