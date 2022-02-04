Олімпіада-2022 стартувала офіційною церемонією відкриття Ігор

На національному стадіоні "Пташине гніздо" у Пекіні урочисто відкривають XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть із 4 лютого до 20 лютого.
Пряму трансляцію заходу веде "Суспільне".
Церемонія розпочалася о 14:00 за київським часом.
Під час ходи збірні країн виходять зі своїми прапорами. Український синьо-жовтий прапор пронесли олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор із фігурного катання Олександра Назарова. Зазначимо, що фігуристка вже виходила на лід Ігор у день відкриття.
До 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.
Власників перших комплектів ми дізнаємось вже завтра.
Змагання відбуватимуться на 12 аренах, що розташовані у Пекіні, Чжанцзякоу та Яньціні. У Пекіні переважно пройдуть льодові види спорту – хокей, фігурне катання, шорт трек тощо.
У Чжанцзякоу за медалі боротимуться лижники, біатлоністи, двоєборці, стрибуни з трампліну та фрістайлісти.
У Яньціні позмагаються бобслеїсти, саночники, скелетоністи та гірськолижники.
Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.
Нагадаємо, раніше міністр спорту Вадим Гутцайт розповів, чого очікує від українських спортсменів.