Олімпіада-2022 стартувала офіційною церемонією відкриття Ігор

Українськими прапороносцями на параді були Олександр та Олександра – Абраменко та Назарова.

Фото: EPA/UPG Збірна України

На національному стадіоні "Пташине гніздо" у Пекіні урочисто відкривають XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть із 4 лютого до 20 лютого.

Пряму трансляцію заходу веде "Суспільне".

Церемонія розпочалася о 14:00 за київським часом.

Під час ходи збірні країн виходять зі своїми прапорами. Український синьо-жовтий прапор пронесли олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор із фігурного катання Олександра Назарова. Зазначимо, що фігуристка вже виходила на лід Ігор у день відкриття.

Фото: noc-ukr.org

До 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.

Власників перших комплектів ми дізнаємось вже завтра.

Змагання відбуватимуться на 12 аренах, що розташовані у Пекіні, Чжанцзякоу та Яньціні. У Пекіні переважно пройдуть льодові види спорту – хокей, фігурне катання, шорт трек тощо.

У Чжанцзякоу за медалі боротимуться лижники, біатлоністи, двоєборці, стрибуни з трампліну та фрістайлісти.

У Яньціні позмагаються бобслеїсти, саночники, скелетоністи та гірськолижники.

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

Нагадаємо, раніше міністр спорту Вадим Гутцайт розповів, чого очікує від українських спортсменів.