"Металіст" оформив черговий великий трансфер, повідомляє FootballHub.

За інсайдерською інформацією, харківський клуб підписав контракт із бразильським форвардом Давидом да Оро. Сума трансферу склала 2 млн євро.

22-річний нападник підписав з "Металістом" довгостроковий контракт.

Давид да Оро є вихованцем клубу "Віторія", який виступає у другому дивізіоні Бразилії.

У 2021 році Давид відіграв 59 матчів за "Віторію", забив 11 м'ячів та віддав 5 асистів.

Цей трансфер раніше анонсував сам президент "Металіста" Олександр Ярославський. Він назвав Давида швидшим за Тайсона та крутішим за Жажу.