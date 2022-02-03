Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії
Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ
​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ
ГоловнаСпорт

Ярославський виклав 2 млн євро за бразильського форварда

Президент "Металіста" йде торованою стежкою бразильського трансферного ринку.

Ярославський виклав 2 млн євро за бразильського форварда
Давид да Оро
Фото: ФК "Віторія"

"Металіст" оформив черговий великий трансфер, повідомляє FootballHub.

За інсайдерською інформацією, харківський клуб підписав контракт із бразильським форвардом Давидом да Оро. Сума трансферу склала 2 млн євро.

22-річний нападник підписав з "Металістом" довгостроковий контракт.

Давид да Оро є вихованцем клубу "Віторія", який виступає у другому дивізіоні Бразилії.

У 2021 році Давид відіграв 59 матчів за "Віторію", забив 11 м'ячів та віддав 5 асистів.

Цей трансфер раніше анонсував сам президент "Металіста" Олександр Ярославський. Він назвав Давида швидшим за Тайсона та крутішим за Жажу.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також