"Арсенал" заплатив Обамеянгу 7 млн фунтів, щоб він перейшов до "Барселони"

Останнім днем зимової трансферної кампанії "Барселона" оформила контракт форварда "Арсеналу" П'єра-Емеріка Обамеянга.

Габонець перейшов у стан "блаугранас" як вільний агент.

Стали відомі фінансові умови, на яких нападник залишив "Арсенал".

Лондонський клуб виплатив форварду 7 млн. фунтів, щоб розірвати з ним контракт, який діяв до літа 2023 року, інформує The Times.

За цією угодою Обамеянг отримував 350 тисяч фунтів на тиждень. Заради переходу до каталонського клубу Обамеянг пішов на значне зниження зарплати.