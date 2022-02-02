Оголошено основні версії смерті українського боксера Вірчиса

Фото: aspi.com.ua Володимир Вірчис

Основними версіями смерті відомого українського боксера Володимира Вірчиса, якого знайшли повішеним, є самогубство або доведення до самогубства, повідомляє xsport.ua.

У рамках кримінального провадження поліція опитала рідних Вірчиса, його друзів і знайомих, свідків та очевидців події.

Також правоохоронці перевіряють інформацію, чи мав він з кимось неприязні стосунки або боргові зобов'язання.

Для встановлення остаточної причини смерті боксера проведуть судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, тіло Вірчиса виявив перехожий у ніч проти 28 січня у Дніпровському районі Києва.

Українського боксера поховали на Байковому цвинтарі.