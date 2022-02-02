Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
ГоловнаСпорт

Оголошено основні версії смерті українського боксера Вірчиса

Слідство проведе ще одну судово-медичну експертизу.

Володимир Вірчис
Фото: aspi.com.ua
Володимир Вірчис

Основними версіями смерті відомого українського боксера Володимира Вірчиса, якого знайшли повішеним, є самогубство або доведення до самогубства, повідомляє xsport.ua.

У рамках кримінального провадження поліція опитала рідних Вірчиса, його друзів і знайомих, свідків та очевидців події.

Також правоохоронці перевіряють інформацію, чи мав він з кимось неприязні стосунки або боргові зобов'язання.

Для встановлення остаточної причини смерті боксера проведуть судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, тіло Вірчиса виявив перехожий у ніч проти 28 січня у Дніпровському районі Києва.

Українського боксера поховали на Байковому цвинтарі.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також