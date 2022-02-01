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"Барселона" звернулася до прокуратури через фінансові махінації колишнього президента

Фінансову діяльність Жозепа Бартомеу у клубі перевірять.

"Барселона" звернулася до прокуратури через фінансові махінації колишнього президента
Жоан Лапорта
Фото: Twitter

Президент "Барселони" Жоан Лапорта розповів, що попереднє керівництво клубу на чолі з Жозепом Бартомеу підозрюють у фінансових порушеннях.

"Правління хотіло проаналізувати економічну ситуацію у клубі, аби зрозуміти, які ресурси нам доступні. Ми запросили комплексну перевірку, яка виявила певні сумнівні операції.

Були виявлені безпідставні, недобросовісні та непорівнянні платежі. Це підтверджує недобросовісне ведення бюджету клубу, а також не відкидає збагачення тих, хто до цього причетний", - цитує Лапорту Marca.

"Усі зібрані відомості передано до прокуратури. Вони мають усі матеріали з неспростовними фактами. Ми робимо так, тому що сосьос мають право знати, що саме призвело до такого жалюгідного стану.

Я був шокований. Ми вирішили повідомити факти, тому що ми не поліцейські чи судді, і ми не хочемо використовувати ресурси клубу в судових розглядах. Винних визначатиме прокуратура", - наголосив президент "Барси".

Григорій МухінГригорій Мухін
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