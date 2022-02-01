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Україна вийшла в півфінал Євро-2022 з футзалу

Підлеглі Олександра Косенка в 1/4 фіналу обіграли збірну Казахстану.

збірна України
Фото: EPA/UPG
збірна України
В Амстердамі двома матчами Португалія – Фінляндія (3:2) та Україна – Казахстан стартувала чвертьфінальна стадія футзального Євро-2022.

Команда Олександра Косенка у протистоянні з казахстанцями весь час була лідером.

До 30-ї хвилини наша збірна впевнено перемагала – 3:0. Проте на 34-й хвилині суперник зумів розпечатати ворота Кирила Ципуна – 3:1.

Яскравою і водночас нервовою видалася підсумкова двохвилинка.

Спочатку команда Казахстану до мінімуму скоротила відставання - 3:2. Але голи Володимира Разуванова та Ярослава Лебедя заспокоїли гру – 5:2.

За секунди до фіналу українці дозволили казахстанцям виконати лебедину для них на чемпіонаті пісню – 5:3.

Сьогодні двома матчами Росія – Грузія та Іспанія – Словаччина стадію чвертьфіналів буде завершено.

У півфіналі Україна чекає на переможця першої пари.

Матчі стадії 1/2 фіналу відбудуться в п'ятницю, 4 лютого.

Григорій МухінГригорій Мухін
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