Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль

Експерша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль прокоментував перемогу на Australian Open-2022.

"Зараз я просто спустошений. Я неймовірно щасливий і не можу пояснити, наскільки я задоволений і які це особливі почуття. Але фізично я знищений.

Не можу повірити, як боровся в такому матчі після всього, що пережив за останні місяці. Я не готувався до такого, але зберігав дух і віру. Це був один з найемоційніших матчів у моїй кар'єрі", - заявив Надаль в ефірі Eurosport.

"Кілька разів я був близьким до перемоги, тому співчуваю Данилові. Але це був мій день. Я боровся багато, щоб перемогти. Після перших двох сетів я вже втомився. У другому проґавив багато шансів, трохи занервував, як і наприкінці матчу.

Проти Медведєва все складно, він дуже розумний, завжди влучає в корт і здатен змінювати динаміку матчу. Він завжди готовий шукати рішення. Тому я вважаю його чудовим чемпіоном, який виграє багато "великих шоломів", - прогнозує Рафа.

"Але я продовжував вірити і казав собі: "Я тут багато програвав, упускаючи перевагу - і, можливо, цього разу вдасться відіграти. Потрібно боротися до кінця. Зробити це буде майже неможливо, але я собі не пробачу, якщо не боротимуся", - зазначив рекордсмен із завойованих титулів "Великого шолома".

Нагадаємо, іспанський тенісист, програючи другій ракетці світу Данилу Медведєву 0:2 за сетами, зумів вирвати перемогу (3:2) і через 13 років знову став чемпіоном Australian Open. Це 21-ша його перемога на турнірах "ВШ".

Кращі удари Надаля у фіналі Australian Open.