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Надаль за крок від завоювання рекордного в історії тенісу, 21-го мейджора

Іспанець вийшов у фінал Australian Open.

Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG
Рафаель Надаль

У першому півфінальному матчі чоловічої сітки одиночного розряду Australian Open-2022 зустрілися іспанець Рафаель Надаль(№5 ATP) та італієць Маттео Берреттіні (№7 ATP).

Надаль виграв перші два сети – 6:3, 6:2.

Виграти в іспанця матч на турнірі "Великого шолома", програвши перші дві партії, практично неможливо. Це зробив хіба Стефанос Ціципас.

Берреттіні постарався зіпсувати для Рафаеля приємну йому статистику і виграв третій сет - 6:3. Але переламати сам матч італієць не зумів.

У четвертій партії Надаль знову взяв нитки гри у свої руки та довів матч до перемоги.

Підсумковий рахунок – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 на користь Надаля.

Поєдинок тривав 2 години та 58 хвилин.

Іспанець вшосте у кар'єрі зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії. Раніше Надаль лише раз був тріумфатором цього турніру – у далекому 2009 році, коли він у п'яти сетах обіграв Роджера Федерера - 7:5, 3:6, 7:6 (7-3), 3:6, 6:2.

Додамо, що на рахунку Рафаеля 20 виграних титулів турнірів "Великого шолома". І йому залишилося зробити лише один крок, щоб стати абсолютним рекордсменом за цим показником у чоловічому одиночному розряді.

Нагадаємо, стільки ж титулів мають Роджер Федерер та Новак Джокович, який із відомих причин не зміг захистити цього року свій титул переможця Australian Open-2021.

У фіналі Рафа зустрінеться з переможцем матчу Данило Медведєв (№2 АТР, Росія) – Стефанос Ціципас (№4 АТР, Греція).

Highlights матчу Надаль - Берреттіні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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