Президент ФІФА перепросив за слова про африканців в аргументації ЧС що два роки

Фото: EPA/UPG Джанні Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно перепросив за слова про африканців і Середземне море, якими він аргументував необхідність проведення чемпіонату світу що два роки.

"Їх вирвали з контексту і неправильно витлумачили, — наводить слова Інфантіно пресслужба ФІФА. — У моєму виступі в Європейській раді було більш загальне повідомлення про те, що кожна людина, яка має право на прийняття рішень, відповідальна за допомогу в покращенні становища людей у всьому світі.

FIFA President Gianni Infantino: “Given that certain remarks made by me before the Council of Europe earlier today appear to have been misinterpreted and taken out of context, — FIFA Media (@fifamedia) January 26, 2022

Більше можливостей, у тому числі в Африці, але, звичайно, не тільки на цьому континенті, має дозволити людям користуватися ними у своїх країнах. Це було загальне зауваження, яке не мало прямого стосунку до можливого проведення чемпіонату світу з футболу раз на два роки", – наголосив функціонер.

Раніше в Європейській раді Інфантіно заявив, що "ми (ФІФА. – LB.ua) повинні дати африканцям надію на те, що їм не доведеться перетинати Середземне море заради кращого життя".