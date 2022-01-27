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Президент ФІФА перепросив за слова про африканців в аргументації ЧС що два роки

Його слова вирвали з контексту і неправильно витлумачили.

Джанні Інфантіно
Фото: EPA/UPG
Джанні Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно перепросив за слова про африканців і Середземне море, якими він аргументував необхідність проведення чемпіонату світу що два роки.

"Їх вирвали з контексту і неправильно витлумачили, — наводить слова Інфантіно пресслужба ФІФА. — У моєму виступі в Європейській раді було більш загальне повідомлення про те, що кожна людина, яка має право на прийняття рішень, відповідальна за допомогу в покращенні становища людей у всьому світі.

Більше можливостей, у тому числі в Африці, але, звичайно, не тільки на цьому континенті, має дозволити людям користуватися ними у своїх країнах. Це було загальне зауваження, яке не мало прямого стосунку до можливого проведення чемпіонату світу з футболу раз на два роки", – наголосив функціонер.

Раніше в Європейській раді Інфантіно заявив, що "ми (ФІФА. – LB.ua) повинні дати африканцям надію на те, що їм не доведеться перетинати Середземне море заради кращого життя".

Григорій МухінГригорій Мухін
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