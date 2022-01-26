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Медведєв у запеклому поєдинку став останнім півфіналістом Australian Open-2022

За вихід у фінал росіянин побореться з греком Стефаносом Ціціпасом.

Медведєв у запеклому поєдинку став останнім півфіналістом Australian Open-2022
Данило Медведєв
Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі чвертьфінальної кампанії чоловічого одиночного розряду Australian Open зустрілися друга та дев'ята ракетки світу Данило Медведєв (Росія) і Фелікс Оже-Альяссім (Канада) відповідно.

Росіянин програв перші дві партії - 6:7 (4-7), 3:6.

Однак зробив неймовірний камбек. Спочатку відіграв у суперника матчбол і вирвав на тайбрейку третій сет – 7:6 (7-2). Напружені четверта та п'ята партії також залишилися за росіянином – 7:5, 6:4.

Варто зазначити, що п'ятий сет тривав 1 годину, а матч розтягнувся на 4 години та 42 хвилини.

Огляд матчу Медведєв - Оже-Альяссім.

За вихід у фінал росіянин побореться з греком Стефаносом Ціціпасом, який переміг італійця Янніка Сіннера - 6:3, 6:4, 6:2.

Другий півфінальний дует складуть Рафаель Надаль (Іспанія) – Маттео Берреттіні (Італія).

Ці ігри відбудуться в п'ятницю, 28 січня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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