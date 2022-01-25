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У чвертьфіналі Australian Open Надаль – Шаповалов прямо на корті між тенісистами виник конфлікт

Ініціатором виступив іспанець.

У чвертьфіналі Australian Open Надаль – Шаповалов прямо на корті між тенісистами виник конфлікт
Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG

Експерша ракетка світу Рафаель Надаль (№5 АТР) став першим півфіналістом Відкритого чемпіонату Австралії.

У запеклому поєдинку, який тривав 4 години та 10 хвилин, іспанець у п'яти сетах переграв канадця Дениса Шаповалова (№14 АТР) – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

На початку другої партії, за рахунку 1:0 на користь канадця, на подачі Рафаеля виник конфлікт. Шаповалову не сподобалося довге приготування суперника до введення м'яча у гру, про що він заявив арбітру Карлосу Бернардесу, зажадавши, щоб той дав попередження Надалю.

У відповідь Бернардес заявив, що Шаповалов витрачає надто багато часу на розмови.

Ці слова рефері дуже засмутили канадця, і він не дотримав емоцій, сказавши судді:

"Ви всі продажні, хлопці".

Додамо, що у півфіналі Надаль зустрінеться з переможцем пари Гаель Монфіс (Франція) – Маттео Берреттіні (Італія).

Огляд матчу Надаль - Шаповалов.

Григорій МухінГригорій Мухін
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