Експерша ракетка світу Рафаель Надаль (№5 АТР) став першим півфіналістом Відкритого чемпіонату Австралії.

У запеклому поєдинку, який тривав 4 години та 10 хвилин, іспанець у п'яти сетах переграв канадця Дениса Шаповалова (№14 АТР) – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

На початку другої партії, за рахунку 1:0 на користь канадця, на подачі Рафаеля виник конфлікт. Шаповалову не сподобалося довге приготування суперника до введення м'яча у гру, про що він заявив арбітру Карлосу Бернардесу, зажадавши, щоб той дав попередження Надалю.

У відповідь Бернардес заявив, що Шаповалов витрачає надто багато часу на розмови.

Ці слова рефері дуже засмутили канадця, і він не дотримав емоцій, сказавши судді:

"Ви всі продажні, хлопці".

Додамо, що у півфіналі Надаль зустрінеться з переможцем пари Гаель Монфіс (Франція) – Маттео Берреттіні (Італія).

Огляд матчу Надаль - Шаповалов.