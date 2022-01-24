Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
МЗС Великобританії заявило, що Росія хоче “поставити” президентом України Євгена Мураєва
МЗС Великобританії заявило, що Росія хоче “поставити” президентом України Євгена Мураєва
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
ГоловнаСпорт

Срібний призер чемпіонату світу з біатлону пропустить Олімпіаду в Пекіні через відмову вакцинуватися

Клемен Бауер довіряє своєму організму.

Срібний призер чемпіонату світу з біатлону пропустить Олімпіаду в Пекіні через відмову вакцинуватися
Клемен Бауер (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Словенський біатлоніст, срібний призер чемпіонату світу-2012 в естафеті Клемен Бауер у своєму Instagram опублікував заяву: 36-річний спортсмен зазначив, що не робитиме вакцину від коронавірусу задля участі в зимових Іграх у Пекіні.

"Це рішення стало для мене одним з найскладніших. Я завжди уважно стежу за тим, що відбувається з моїм тілом під час тренувань, змагань та інших стресових навантажень. Дуже довіряю своїй власній імунній системі та вірю в природну опірність. Я не готовий до втручання у свій організм без особливої потреби", - написав Бауер.

Олімпіада в Пекіні пройде з 4 до 20 лютого. Україна буде представлена 45 спортсменами.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також