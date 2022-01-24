Срібний призер чемпіонату світу з біатлону пропустить Олімпіаду в Пекіні через відмову вакцинуватися

Словенський біатлоніст, срібний призер чемпіонату світу-2012 в естафеті Клемен Бауер у своєму Instagram опублікував заяву: 36-річний спортсмен зазначив, що не робитиме вакцину від коронавірусу задля участі в зимових Іграх у Пекіні.

"Це рішення стало для мене одним з найскладніших. Я завжди уважно стежу за тим, що відбувається з моїм тілом під час тренувань, змагань та інших стресових навантажень. Дуже довіряю своїй власній імунній системі та вірю в природну опірність. Я не готовий до втручання у свій організм без особливої потреби", - написав Бауер.

Олімпіада в Пекіні пройде з 4 до 20 лютого. Україна буде представлена 45 спортсменами.