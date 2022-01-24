Клуб АПЛ запропонував контракт Еріксену, серце якого зупинилося під час матчу Євро-2020

Угода розрахована до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.

Фото: EPA/UPG Крістіан Еріксен

Клуб Англійської прем'єр-ліги "Брентфорд" запропонував контракт до кінця сезону колишньому півзахисникові "Інтера" та "Тоттенгема" Крістіану Еріксену.

В угоді прописано опцію її продовження ще на рік.

⏳🔜📝 Christian #Eriksen to #Brentford as a free agent. Ready a contract until the end of the season with option. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 23, 2022

Наприкінці минулого року 29-річний Еріксен розірвав контракт з "Інтером", оскільки законодавством Італії заборонено грати на професійному рівні з убудованим дефібрилятором, який данцю встановили після серцевого нападу в матчі Євро-2020.

Зазначимо, що "Брентфордом" керує співвітчизник Еріксена Томас Франк.

"Бджоли" пішли на зимову паузу, посідаючи 14-те місце в чемпіонаті Англії.