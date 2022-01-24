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Клуб АПЛ запропонував контракт Еріксену, серце якого зупинилося під час матчу Євро-2020

Угода розрахована до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.

Крістіан Еріксен
Фото: EPA/UPG
Крістіан Еріксен

Клуб Англійської прем'єр-ліги "Брентфорд" запропонував контракт до кінця сезону колишньому півзахисникові "Інтера" та "Тоттенгема" Крістіану Еріксену.

В угоді прописано опцію її продовження ще на рік.

Наприкінці минулого року 29-річний Еріксен розірвав контракт з "Інтером", оскільки законодавством Італії заборонено грати на професійному рівні з убудованим дефібрилятором, який данцю встановили після серцевого нападу в матчі Євро-2020.

Зазначимо, що "Брентфордом" керує співвітчизник Еріксена Томас Франк.

"Бджоли" пішли на зимову паузу, посідаючи 14-те місце в чемпіонаті Англії.

Григорій МухінГригорій Мухін
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