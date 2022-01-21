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На Ралі Монте-Карло машина французького екіпажу врізалася у скелю і вилетіла у яр

Перед тим машина Адрієна Фурмо врізалася в скелю, перелетіла через бар'єр, а тоді кілька разів перекинулася.

На Ралі Монте-Карло машина французького екіпажу врізалася у скелю і вилетіла у яр
Фото: sportonline.ua

Перший змагальний день Ралі Монте-Карло був ознаменований серйозною аварією, в яку потрапив французький екіпаж Адрієна Фурмо (M-Sport Ford WRT): машина врізалася у скелю, після чого перелетіла через бар'єр у яр і кілька разів перекинулася.

На щастя, ні Фурмо, ні штурман Александр Коріа серйозно не постраждали. Обидва самостійно покинули місце аварії.

Зазначимо, Ралі Монте-Карло входить до заліку чемпіонату світу з ралі.

Ралі Монте-Карло. Рейтинг після 5 СД:

  1. Себастьєн Льоб (M-Sport Ford WRT) - 10.56,8.
  2. Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +2,3.
  3. Тьєррі Невіль (Hyundai Shell Mobil WRT) +4,7.
  4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +5,6.
  5. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) 12,1.
  6. Крейг Брін (Hyundai Shell Mobis WRT) +13,1.
  7. Себастьєн Ож'є (Toyota GAZOO Racing WRC) +15,8.
  8. Стефан Лефевр (Citroen Total WRT) +2,8.
  9. Ґас Ґрінсміт (M-Sport Ford WRT) +24,3.
  10. Йоан Росель (Yohan Rossel) +34,9.
Григорій МухінГригорій Мухін
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