Перший змагальний день Ралі Монте-Карло був ознаменований серйозною аварією, в яку потрапив французький екіпаж Адрієна Фурмо (M-Sport Ford WRT): машина врізалася у скелю, після чого перелетіла через бар'єр у яр і кілька разів перекинулася.
На щастя, ні Фурмо, ні штурман Александр Коріа серйозно не постраждали. Обидва самостійно покинули місце аварії.
Зазначимо, Ралі Монте-Карло входить до заліку чемпіонату світу з ралі.
Ралі Монте-Карло. Рейтинг після 5 СД:
- Себастьєн Льоб (M-Sport Ford WRT) - 10.56,8.
- Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +2,3.
- Тьєррі Невіль (Hyundai Shell Mobil WRT) +4,7.
- Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +5,6.
- Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) 12,1.
- Крейг Брін (Hyundai Shell Mobis WRT) +13,1.
- Себастьєн Ож'є (Toyota GAZOO Racing WRC) +15,8.
- Стефан Лефевр (Citroen Total WRT) +2,8.
- Ґас Ґрінсміт (M-Sport Ford WRT) +24,3.
- Йоан Росель (Yohan Rossel) +34,9.