Перед тим машина Адрієна Фурмо врізалася в скелю, перелетіла через бар'єр, а тоді кілька разів перекинулася.

Перший змагальний день Ралі Монте-Карло був ознаменований серйозною аварією, в яку потрапив французький екіпаж Адрієна Фурмо (M-Sport Ford WRT): машина врізалася у скелю, після чого перелетіла через бар'єр у яр і кілька разів перекинулася.

На щастя, ні Фурмо, ні штурман Александр Коріа серйозно не постраждали. Обидва самостійно покинули місце аварії.

Зазначимо, Ралі Монте-Карло входить до заліку чемпіонату світу з ралі.

Ралі Монте-Карло. Рейтинг після 5 СД: