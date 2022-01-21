Оголошено відступні Джошуа та Вайта за проведення поєдинку за абсолютну корону Усик – Ф'юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) і чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) можуть зустрітися в матчі за абсолютний титул чемпіона світу, якщо спонсори виплатять британцям Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) та Ділліану Вайту (28-2, 19 КО) компенсацію в розмірі 20 млн фунтів, з яких 15 млн повинні відійти Ентоні, а 5 млн, відповідно - Ділліану, повідомляє dailymail.co.uk.

Нагадаємо, Усик зобов'язаний провести реванш із Джошуа, а Ф'юрі - захистити титул з Вайтом.

Сценарій може бути таким:

Спонсори знаходять 20 млн фунтів для Джошуа та Вайта; Бій Ф'юрі проти Усика у квітні, щоб визначити першого абсолютного чемпіона в суперважкій вазі з часів Леннокса Льюїса, з найімовірнішим місцем зустрічі в Саудівській Аравії; Джошуа кине виклик власнику всіх поясів цього літа в Лондоні або на "Вемблі", або на стадіоні "Тоттенгем Хотспур"; Вайт зустрінеться з чемпіоном, що "залишився живим", наприкінці цього року.

При цьому WBC ще має санкціонувати ці гаманцеві ігри.

Якщо цей сценарій не пройде, то в березні на нас чекає поєдинок Ф'юрі - Вайт, а у квітні - реванш Усик - Джошуа. Потім у другій половині 2022 року зустрінуться переможці цих боїв.

Під час реалізації другого варіанта ситуація може заплутатися ще більше, якщо Вайт переможе Ф'юрі.