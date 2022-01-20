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На Australian Open тенісист виграв розіграш, забивши м'яч із чужого боку сітки

Пабло Карреньо-Буста знає тонкощі правил.

На Australian Open тенісист виграв розіграш, забивши м'яч із чужого боку сітки
Пабло Карреньо-Буста
Фото: EPA/UPG

У другому колі Australian Open 19-й сіяний на турнірі іспанець Пабло Карреньо-Буста зустрів серйозний опір з боку нідерландця Теллона Грікспора.

Тенісисти провели на корті максимальну кількість сетів.

У підсумку іспанець святкував перемогу – 6:3, 6:7 (6-8), 7:6 (7-3), 3:6, 6:4.

У ході третьої партії в одному з розіграшів склалася кумедна ситуація.

Суперник іспанця коряво пробив смеш, проте м'яч все ж таки перелетів сітку, і так вдало закрутився у зворотний бік, що опинився у повітрі на половині корту Грікспора.

За правилами, у разі відсутності торкання Карреньо-Бусти до м'яча, це очко йшло б представнику Нідерландів. Але Пабло неймовірним чином встиг співрозмірити свої знання правил зі швидкісними можливостями – встиг добігти на чужу половину корту та встромити м'яч у зворотний бік сітки.

Оскільки самої сітки Пабло не торкнувся, за правилами цей розіграш залишився за іспанцем, а з ним і очко – рахунок у партії став 5:3 на користь Карреньо-Бусти.

Огляд матчу Пабло Карреньо-Буста - Теллон Грікспор.

Григорій МухінГригорій Мухін
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