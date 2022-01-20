Джошуа та Вайт згідні на поєдинок Усика з Ф'юрі, - промоутер

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн повідомив, що його підопічні Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) та Ділліан Вайт (28-2-0, 19 KO) готові дати можливість чемпіону світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF та WBO Олександру Усику (19-0, 13 КО) та чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, якщо сума відступних буде правильною.

"Ми все ще працюємо над організацією поєдинків між Джошуа та Усиком, а також між Вайтом і Ф'юрі. Усе ж таки є люди, які хочуть побачити бій між Ф'юрі та Усиком. Вони готові заплатити багато грошей.

Якщо на кону багато грошей, то немає проблем, щоб розробити план, завдяки якому всі будуть щасливі. Звичайно, у такому разі є непоганий шанс, що Ф'юрі й Усик проведуть поєдинок", - цитує Гірна mirror.co.uk.

"Велися переговори, щоб Ф'юрі зустрівся з Усиком, а Ентоні - з переможцем. Потім Вайт став би обов'язковим претендентом на нового абсолютного чемпіона. Насправді це все дуже складно зробити - і всі здалися.

План зараз такий: Джошуа зустрінеться з Усиком, Вайт - з Ф'юрі, але та пропозиція все ще чинна і переговори тривають.

Якщо запитати мою думку, то вважаю, що зараз чемпіони мають захистити свої титули. Звісно, є велике бажання провести поєдинок, у якому визначиться безперечний чемпіон", - зазначив промоутер.