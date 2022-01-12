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Ф'юрі обізвав Усика "напханим стероїдами середньоваговиком"

"Циганський король" ніяк не вгамується через втрату бою з Ентоні Джошуа.

Ф'юрі обізвав Усика "напханим стероїдами середньоваговиком"
Фото: Skysports.com

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) мимоволі образив Олександра Усика, назвавши того "напханим стероїдами середньоваговиком".

"Циганський король" вкотре прокоментував поразку Ентоні Джошуа українському боксеру, а також заявив, що відбере в Усика пояси WBA, IBF, WBO та IBO.

"Не можу повірити, що Джошуа всі пояси в надважкій вазі повернув Україні. І все це після тієї важкої роботи, яку мені довелося виконати, щоб повернути їх. Серйозної, але марної роботи", - уточнив Ф'юрі.

"Ей Джей, ти величезний і марний бомжара. До тебе підійшов маленький і напханий стероїдами середньоваговик, який забрав усі твої пояси. А для їхнього повернення потрібен справжній британський бомбардувальник із Ланкастера – такий, як я.

Я піду і відберу в марної маленької людини пояси і поверну їх у Велику Британію", - зазначив спортсмен у своїх соцмережах.

Григорій МухінГригорій Мухін
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