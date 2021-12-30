Усик увійшов до топ-5 боксерів світу 2021 року незалежно від вагової категорії

Авторитетний профільний журнал The Ring назвав абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) найкращим бійцем 2021 року.

У боротьбі за це звання Канело обійшов британця Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО), українця Олександра Усика (19-0, 13 КО), абсолютного чемпіона світу в 1-й напівсередній ваговій категорії, шотландця Джоша Тейлора (18- 0, 13 КО) і колишнього абсолютного чемпіона світу в тій же вазі, американця Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО).

У 2021 році мексиканський боксер на прізвисько "Канело" (Рудий) провів три бою: по черзі переміг Авні Йилдирима (24-4, 13 КО), Біллі Джо Сондерса (30-1, 14 КО) та Калеба Планта (21-1, 12). став абсолютним чемпіоном світу.

Альварес висловитися про нагороду та подякував The Ring за надану честь.

"Це честь для мене. Як я завжди говорю, я люблю бокс. Я роблю це через любов до боксу. Все, що я отримую натомість – це честь для мене. Це мій бонус, адже я люблю цей спорт. Я поважаю цей вид спорту і завжди намагаюся показати свій максимум у боксі", - заявив Canelo.

"Я почуваюся чудово. Я відчуваю щастя, адже зрештою я хочу завдяки своїй кар'єрі увійти в історію. Тому я почуваюся щасливим. Я дуже радий цій нагороді. Це вже моя друга перемога, але сподіваюся, що їх буде ще багато", – зазначив мексиканець.