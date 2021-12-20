Віталій Кличко впевнений у проукраїнських поглядах Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі і мер Києва Віталій Кличко відповів на питання, чи є проросійською людиною чемпіон світу за версіями WBA, IBF та WBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО).

"Знаю, що він проукраїнець. Він завжди піднімає український прапор. Усик завжди представляє Україну, незважаючи на те, що Крим зараз окупований і будь-яку людину, яка має український паспорт... у Криму їх виживають. Він завжди наголошує – я кримчанин, Крим – це Україна, я люблю Україну, я українець", - цитує інтерв'ю мера Києва "5 каналу" xsport.ua.

"Можливо, комусь не подобаються погляди. Можливо, з політичного погляду він... Через церкву? Я дітей своїх теж хрестив у Лаврі. Зараз мене можна розмалювати як ватника. Так сталося, але цінності залишаються чіткими. Україна – незалежна держава", – наголосив Кличко-старший.