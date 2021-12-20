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Кажу тобі як друг, зіграєш у Суперлізі – закінчиш із хокеєм, - президент ФХУ погрожує воротареві збірної України

Протистояння Федерації з клубами Суперліги перейшло в гарячу фазу.

Кажу тобі як друг, зіграєш у Суперлізі – закінчиш із хокеєм, - президент ФХУ погрожує воротареві збірної України
Георгій Зубко
Фото: hsl.com.ua

Сьогодні представники Хокейної Суперліги України (UHSL) звернулися до голови Національної поліції України Ігоря Клименка з приводу зловживань повноваженнями президентом Федерації хокею України Георгієм Зубком.

У заяві пресслужби UHSL зазначено, що 18 грудня Зубко на своїй сторінці у Facebook розмістив повідомлення, в якому фактично визнав, що вже змусив членів Дисциплінарного комітету ФХУ накласти санкції на учасників Суперліги, хоча засідання ДК ФХУ заплановане на 20 грудня.

Також у заяві до Нацполіції вказано факти безпричинного відкриття дисциплінарних розглядів, покарань гравців і клубів без встановлення провини та правопорушення, перешкоджання господарській діяльності з використанням для власної мети статусу національної організації.

Повний текст заяви наведено нижче.

Крім того, президент ФХУ відправив аудіоповідомлення хокеїстом, у якому прямо підтвердив, що саме він приймає рішення про позбавлення гравців права участі в хокейних змаганнях в Україні та за кордоном, а також погрожував йому санкціями за перехід з одного клубу до іншого.

Григорій МухінГригорій Мухін
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