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В українському хокеї стався остаточний розкол: клуби УХЛ оголосили про старт чемпіонату української хокейної Суперліги

Наразі ведеться активна робота над організацією турніру.

В українському хокеї стався остаточний розкол: клуби УХЛ оголосили про старт чемпіонату української хокейної Суперліги

ХК "Донбас" на офіційному сайті оголосив про створення української хокейної Суперліги. Очевидно, розкол, який відбувся між Федерацією хокею України та клубами Української хокейної ліги, набув незворотного характеру.

Чемпіонат Суперліги стартує у першій декаді грудня. Попередньо 7 чи 8 числа.

Наразі активно ведуться роботи із запуску нової ліги, готуються регламенти та формується календар матчів. Залежно від остаточного складу учасників Суперліги, кожна команда зіграє до 30 поєдинків регулярного чемпіонату, а також плей-оф.

Засновниками Суперліги виступили ХК "Маріуполь", ХК "Краматорськ", ХК "Донбас" (Донецьк), ХК "Білий Барс" (Біла Церква), МХК "Динамо" (Харків), ХК "Молода Гвардія" (Дружківка). Також про участь у чемпіонаті Суперліги оголосив новий клуб – СК "Сокіл" (Київ), про створення якого було оголошено сьогодні.

Додамо, що цей чемпіонат проводитиметься не під егідою ФХУ, тому команди не матимуть права грати в єврокубках.

Нагадаємо, напередодні ФХУ виключила два клуби – "Донбас" та "Краматорськ" зі складу учасників УХЛ сезону-2021/22.

Григорій МухінГригорій Мухін
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