Наставник "Інтера" назвав гру голкіпера "Шахтаря" Трубіна "вищою за всілякі похвали"

Напередодні "Інтер" у Мілані в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів не залишив жодних шансів "Шахтарю" (2:0), забезпечивши собі вихід у плей-оф турніру.

Рахунок міг бути більшим, але донецьку команду кілька разів рятував голкіпер Анаталій Трубін.

Гру 20-річного стража воріт гостей похвалив наставник "Інтера" Сімоне Індзагі.

"Ми проводимо хороший відрізок – перемога у Серії А над "Наполі", тепер ми виграли у Лізі чемпіонів. Нам потрібно відновитись, щоб продовжити цю серію.

Що стосується гри, то в першому таймі ми створили масу моментів, але воротар "Шахтаря" зіграв вище за усілякі похвали. Я радий, що хлопці зуміли забити та здобути перемогу", – заявив коуч Nerazzurri на післяматчевій пресконференції.