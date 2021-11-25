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Наставник "Інтера" назвав гру голкіпера "Шахтаря" Трубіна "вищою за всілякі похвали"

Анатолій неодноразово рятував свою команду від пропущеного голу.

Наставник "Інтера" назвав гру голкіпера "Шахтаря" Трубіна "вищою за всілякі похвали"
Реакція Сімоне Індзагі на гру Анатолія Трубіна
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Інтер" у Мілані в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів не залишив жодних шансів "Шахтарю" (2:0), забезпечивши собі вихід у плей-оф турніру.

Рахунок міг бути більшим, але донецьку команду кілька разів рятував голкіпер Анаталій Трубін.

Гру 20-річного стража воріт гостей похвалив наставник "Інтера" Сімоне Індзагі.

"Ми проводимо хороший відрізок – перемога у Серії А над "Наполі", тепер ми виграли у Лізі чемпіонів. Нам потрібно відновитись, щоб продовжити цю серію.

Що стосується гри, то в першому таймі ми створили масу моментів, але воротар "Шахтаря" зіграв вище за усілякі похвали. Я радий, що хлопці зуміли забити та здобути перемогу", – заявив коуч Nerazzurri на післяматчевій пресконференції.

Григорій МухінГригорій Мухін
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