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Слідом за "Реалом" і "Баварією" ще один європейський гранд оголосив про призначення нового головного тренера

Сімоне Індзагі очолив "Інтер".

Слідом за "Реалом" і "Баварією" ще один європейський гранд оголосив про призначення нового головного тренера
Сімоне Індзагі
Фото: EPA/UPG

Сімоне Індзагі
Фото: EPA/UPG
Сімоне Індзагі

Пресслужба чемпіона Серії А міланського "Інтера" оголосила ім'я нового головного тренера. Ним став Сімоне Індзагі.

Угода сторін розрахована на два сезони. На цій посаді 45-річний італійський фахівець змінив свого співвітчизника Антоніо Конте.

Останнім місцем роботи Сімоне був римський "Лаціо", з яким Індзагі зайняв 6-е місце в чемпіонаті.

На цьому тижні інший європейський гранд "Реал" 

оголосив про призначення нового головного тренера.

Ще раніше не уникла долі ротації наставників і мюнхенська "Баварія".

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