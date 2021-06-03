Слідом за "Реалом" і "Баварією" ще один європейський гранд оголосив про призначення нового головного тренера

Пресслужба чемпіона Серії А міланського "Інтера" оголосила ім'я нового головного тренера. Ним став Сімоне Індзагі.
Угода сторін розрахована на два сезони. На цій посаді 45-річний італійський фахівець змінив свого співвітчизника Антоніо Конте.
🚨 | ANNUNCIO— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 3, 2021
Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter! ⚫🔵
👉 https://t.co/dkHJDP4Ler#WelcomeSimone #IMInter pic.twitter.com/Z0sQLaukIB
Останнім місцем роботи Сімоне був римський "Лаціо", з яким Індзагі зайняв 6-е місце в чемпіонаті.
На цьому тижні інший європейський гранд "Реал"
оголосив про призначення нового головного тренера.
Ще раніше не уникла долі ротації наставників і мюнхенська "Баварія".