В УЄФА відреагували на рішення Данії не допускати на матч Євро-2020 російських уболівальників

"Жодних винятків з чинних обмежень на перетин кордону не надано".

Пресслужба УЄФА відреагувала на рішення влади Данії не пускати російських уболівальників на матч національної команди проти Росії на Євро-2020.

"Це питання Данська футбольна асоціація скерувала в Міністерство закордонних справ Данії. Однак жодних винятків з чинних обмежень на перетин кордону не надано", - заявили на запит "Спорт-Экспресса" в УЄФА.

Матч Данія - Росія відбудеться 21 червня в Копенгагені.

Раніше повідомляли, що данська влада відмовилася пускати російських уболівальників на матчі турніру через загрозу поширення коронавірусу, оскільки російські вакцини від ковіду не входять у список схвалених ЄС.