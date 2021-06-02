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"Динамо" продовжило контракт Луческу

Румун залишиться в Києві як мінімум до 2023 року.

"Динамо" продовжило контракт Луческу
Ігор Суркіс і Мірча Луческу
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Мірча Луческу пропрацює з київським "Динамо" щонайменше ще два сезони, повідомила клубна пресслужба.

Президент клубу Ігор Суркіс і головний тренер команди узгодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року.

Торік румунський фахівець підписав з "Динамо" контракт за системою 2+1. У першому ж сезоні Мірча виграв із "біло-синіми" всі внутрішні трофеї: чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок України.

"Ми повністю довіряємо "Містеру" і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки - це тільки початок нової, переможної сторінки в історії "Динамо", і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху", - прокоментував ситуацію президент "Динамо".

"За рік наш клуб і команда зробили великий крок вперед, і ми сподіваємося, що прогрес продовжиться. Зробивши правильний вибір рік тому, ми не сумніваємося, що і нинішнє рішення піде на користь "Динамо", - зазначив Суркіс.

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