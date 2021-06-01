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Маліновському знадобиться операція

Руслан збирається зробити її після Євро-2020.

Маліновському знадобиться операція
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

Один з лідерів бергамської "Аталанти" і збірної України Руслан Маліновський зізнався, що його турбує грижа і він збирається зробити операцію, але після чемпіонату Європи.

"Звичайно, потрібно робити операцію. Зараз слід потерпіти, а після Євро зайнятися лікуванням.

Грижа нікуди не поділася, в багатьох моментах вона не дає грати на повну, і постійно доводиться грати з дискомфортом і больовими відчуттями не так легко", - сказав Маліновський в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

У сезоні-2020/21 Руслан провів 43 матчі в усіх турнірах за "Аталанту", в яких забив 10 голів і виконав 12 гольових передач.

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