УЄФА відреагував на позов "Реала", "Барселони" і "Ювентуса" в Європейський суд

Переможець цієї битви буде визначений не на футбольному полі.

Фото: УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на інформацію про те, що Суперліга подала позов до Європейського суду на Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) і УЄФА через можливе порушення закону про конкуренцію.

"УЄФА бере до відома оголошення Європейського суду про передачу справи Суперліги мадридським судом, незважаючи на те, що дев'ять клубів-засновників вийшли з гри. УЄФА впевнений у своїй позиції і буде її твердо захищати", - йдеться в повідомленні.

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly. — UEFA (@UEFA) May 31, 2021

Нагадаємо, спочатку засновниками нового турніру виступили 12 клубів, однак "Атлетіко", "Інтер", "Мілан" і 6 англійських клубів: "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем" - згодом вийшли з проєкту, а також скерували в УЄФА "Декларацію про прихильність" .