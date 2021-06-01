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УЄФА відреагував на позов "Реала", "Барселони" і "Ювентуса" в Європейський суд

Переможець цієї битви буде визначений не на футбольному полі.

Фото: УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на інформацію про те, що Суперліга подала позов до Європейського суду на Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) і УЄФА через можливе порушення закону про конкуренцію.

"УЄФА бере до відома оголошення Європейського суду про передачу справи Суперліги мадридським судом, незважаючи на те, що дев'ять клубів-засновників вийшли з гри. УЄФА впевнений у своїй позиції і буде її твердо захищати", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що учасники проєкту: "Реал", "Барселона" і "Ювентус" - посилаються на рішення суду Мадрида, яке забороняє УЄФА перешкоджати створенню Суперліги.

Нагадаємо, спочатку засновниками нового турніру виступили 12 клубів, однак "Атлетіко", "Інтер", "Мілан" і 6 англійських клубів: "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем" - згодом вийшли з проєкту, а також скерували в УЄФА "Декларацію про прихильність" .

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