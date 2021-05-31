"Реал", "Барселона" і "Ювентус" подали в суд на УЄФА і ФІФА за порушення правил конкуренції

Боси Суперліги не визнають своєї поразки.

Представники європейської Суперліги подали позов до суду Євросоюзу на можливі неправочинні дії УЄФА і ФІФА щодо учасників нового турніру.

Це стало відомо з інформації пресслужби суду ЄС.

Суперліга подала позов до футбольних організацій через порушення закону про конкуренцію.

Учасники проєкту: "Реал", "Барселона" і "Ювентус" - посилаються на рішення суду Мадрида, яке забороняє УЄФА перешкоджати створенню Суперліги.

Нагадаємо, спочатку засновниками нового турніру виступили 12 клубів, однак "Атлетіко", "Інтер", "Мілан" і 6 англійських клубів: "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем" - згодом вийшли з проєкту, а також скерували в УЄФА "Декларацію про прихильність" .