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Власник і головний тренер "Челсі" вперше зустрілися лише після фіналу Ліги чемпіонів

Томас Тухель і Роман Абрамович вперше подивилися один одному в очі.

Власник і головний тренер "Челсі" вперше зустрілися лише після фіналу Ліги чемпіонів
Томас Тухель і Роман Абрамович
Фото: Eurosport

Головний тренер "Челсі" Томас Тухель заявив, що вперше зустрівся з власником клубу Романом Абрамовичем лише після фіналу Ліги чемпіонів.

"Я говорив з власником на полі. Це був найкращий момент для нашої першої зустрічі чи найгірший, адже тепер усе може стати тільки гірше!

Ми знову поговоримо, і я зможу запевнити його, що залишуся голодним до перемог. Я голодний, я частина дійсно амбітного клубу і сильного колективу, який цілком підтримує мої погляди на футбол", - наводить слова пресслужба UEFA.

Додамо, що також уперше три німецьких тренери один за одним привели свої команди до перемоги в ЛЧ.

Зазначимо, що "Челсі" став 13-м клубом, який виграв головний клубний турнір Європи більш ніж раз.

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