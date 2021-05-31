Власник і головний тренер "Челсі" вперше зустрілися лише після фіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Челсі" Томас Тухель заявив, що вперше зустрівся з власником клубу Романом Абрамовичем лише після фіналу Ліги чемпіонів.

"Я говорив з власником на полі. Це був найкращий момент для нашої першої зустрічі чи найгірший, адже тепер усе може стати тільки гірше!

Ми знову поговоримо, і я зможу запевнити його, що залишуся голодним до перемог. Я голодний, я частина дійсно амбітного клубу і сильного колективу, який цілком підтримує мої погляди на футбол", - наводить слова пресслужба UEFA.

Додамо, що також уперше три німецьких тренери один за одним привели свої команди до перемоги в ЛЧ.

🏆 - The @ChampionsLeague has been won by a 🇩🇪 manager for the 3️⃣rd consecutive season



2020/21 - Thomas Tuchel🇩🇪

2019/20 - Hansi Flick🇩🇪

2018/19 - Jürgen Klopp🇩🇪#UCL #UCLfinal — Gracenote Live (@GracenoteLive) May 29, 2021

Зазначимо, що "Челсі" став 13-м клубом, який виграв головний клубний турнір Європи більш ніж раз.