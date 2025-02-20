Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна легко вибив з турніру "Манчестер Сіті"

Англійський гранд вперше за багато років не потрапив в 1/8 фіналу.

У футбольній Лізі чемпіонів завершилася дебютна стадія стикових матчів: до Анатолія Трубіна і його "Бенфіки" в 1/8 фіналу доєдналася інша команда з українським голкіпером - мадридський "Реал".

Андрій Лунін матч-відповідь із "Манчестер Сіті" звично провів на лаві запасних. У основного воротаря Тібо Куртуа роботи було не надто багато: гості загалом продемонстрували посередню гру, спромігшись лише на 4 удари у площину. Результативним виявився один - та й той вже за рахунку 0:3 у компенсований час.

Зіркою на "Сантьягу Бернабеу" був Кіліан Мбаппе: французові вдався третій в кар'єрі хет-трик в матчах Ліги чемпіонів. А загальний рахунок протистояння - 6:3 на користь мадридців.

Дортмундській "Боруссії" вистачило сухої нічиєї, щоб пройти "Спортінг". "ПСЖ" розтрощив "Брест" 7:0. "ПСВ" в екстра-таймі дотиснув "Ювентус" - 3:1, далі йдуть нідерландці.