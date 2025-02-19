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Ліга чемпіонів: "Бенфіка" Трубіна пробилася до 1/8 фіналу

В українського голкіпера було чимало роботи.

Ліга чемпіонів: "Бенфіка" Трубіна пробилася до 1/8 фіналу
Бенфіка - Монако 3:3. У фокусі - Анатолій Трубін
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів стали відомі чотири переможці стикових протистоянь за вихід до 1/8 фіналу. Серед подальших учасників плей-оф опинилася і "Бенфіка" українця Анатолія Трубіна, який звично вийшов захищати ворота з перших хвилин домашнього матчу з "Монако".

У голкіпера збірної України явно була додаткова мотивація: клуб, що виступає в чемпіонаті Франції, належить російському олігарху, а в його складі є принаймні один гравець з країни-агресора, якому Трубін демонстративно не потиснув руку. 

Маючи мінімальну перевагу після першого матчу, "орли" забили вже на 22-ій хвилині зусиллями Актюркоглу, але на перерву пішли за рівного рахунку 1:1 - цього португальцям було достатньо для потрапляння до наступної стадії. 

Проте "Монако" у другому таймі двічі наближався до екстратаймів: Бен Сегір та Іленіхена виводили гостей вперед. На щастя для Трубіна та компанії, обидва рази "Бенфіка" швидко знаходила сили відігратися.

Навіть попри три пропущені м'ячі, українець чимало рятував: в його активі три сейви. А клуб із Лісабона зрештою крокує далі - 4:3 за підсумком двох зустрічей.

Несподівано завершився єврокубковий шлях "Аталанти", яка програла "Брюгге" 1:3. Нічого не зміг зробити з "Феєнордом" "Мілан" - 1:1, і нідерландці йдуть в 1/8 фіналу. Розчарованим може бути "Селтік": шотландці були за лічені миттєвості від екстратайму, але "Баварія" забила у компенсований час і продовжила боротьбу за трофей.      

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