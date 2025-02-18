Ярослава Магучіх виграла друге “золото” від початку сезону

При цьому Магучіх встановила рекорд сезону у світі.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла другу поспіль “золоту” медаль від початку сезону.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Магучіх виборола "золото" етапу Континентального туру у приміщенні в словацькій Банській Бистриці.

Українська спортсменка встановила результат 2.01 метра - це новий рекорд сезону в світі.

Таким чином Ярослава Магучіх здобула своє четверте "золото" в кар'єрі на турнірі у словацькій Банській Бистриці.

Попередню “золоту” нагороду українка здобула на змаганнях Udin Jump Development в Італії.