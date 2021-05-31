У турецькій Другій лізі відбувся фінал плей-оф, у якому "Коджаеліспор" розгромив "Сакар'яспор" - 4:0 - і повернувся в Першу лігу.

Цю значущу подію команда вирішила відсвяткувати разом зі своїми фанами і вирушила кататися на автобусі вулицями Ізміта.

Однак під час параду стався конфуз, який міг перетворитися на трагедію.

29-річний захисник команди Бахрі Джан Авджі випав з другого поверху транспортного засобу просто на проїжджу частину. І лише дивом не потрапив під колеса автомобіля.

"Після падіння було надано необхідну медичну допомогу і гравця доставили в лікарню для обстеження. З ним усе гаразд. Видужуй швидше, Бахрі Джан Авджі!" - прокоментувала ситуацію клубна пресслужба.