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Гравець турецького футбольного клубу випав з другого поверху автобуса під час параду вулицями міста

"Коджаеліспор" святкував вихід у Першу лігу.

Гравець турецького футбольного клубу випав з другого поверху автобуса під час параду вулицями міста
Бахрі Джан Авджі
Фото: kocaelispor.com.tr

У турецькій Другій лізі відбувся фінал плей-оф, у якому "Коджаеліспор" розгромив "Сакар'яспор" - 4:0 - і повернувся в Першу лігу.

Цю значущу подію команда вирішила відсвяткувати разом зі своїми фанами і вирушила кататися на автобусі вулицями Ізміта.

Однак під час параду стався конфуз, який міг перетворитися на трагедію.

29-річний захисник команди Бахрі Джан Авджі випав з другого поверху транспортного засобу просто на проїжджу частину. І лише дивом не потрапив під колеса автомобіля.

"Після падіння було надано необхідну медичну допомогу і гравця доставили в лікарню для обстеження. З ним усе гаразд. Видужуй швидше, Бахрі Джан Авджі!" - прокоментувала ситуацію клубна пресслужба.

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