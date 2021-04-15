У матчі чемпіонату Північної Ірландії зустрічалися "Гленторан" і "Колрейн". Матч завершився результативною нічиєю - 2:2.
На 77-й хвилині гравець "Колрейна" Джош Карсон за 35 метрів від власних воріт намагався у відчайдушному підкаті вибити м'яч у суперника і трохи перестарався.
М'яч так ідеально ліг на ногу Джошу, що вийшов яскравий автогол - голкіпер Мартін Галлахер перебував на лінії воротарського і проґавив удар.
Так яскраво було встановлено остаточний рахунок у матчі.
😳 This 30-yard own goal from @ColeraineFC against @Glentoran is a thing of beauty...pic.twitter.com/C4j6NrWDZm— The Sportsman (@TheSportsman) April 15, 2021