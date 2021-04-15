У матчі чемпіонату Північної Ірландії зустрічалися "Гленторан" і "Колрейн". Матч завершився результативною нічиєю - 2:2.

На 77-й хвилині гравець "Колрейна" Джош Карсон за 35 метрів від власних воріт намагався у відчайдушному підкаті вибити м'яч у суперника і трохи перестарався.

М'яч так ідеально ліг на ногу Джошу, що вийшов яскравий автогол - голкіпер Мартін Галлахер перебував на лінії воротарського і проґавив удар.

Так яскраво було встановлено остаточний рахунок у матчі.