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У матчі чемпіонату Північної Ірландії забито епічний автогол з 35 метрів

Удар гравця "Колрейна" претендуватиме на найкращий автогол сезону.

У матчі чемпіонату Північної Ірландії забито епічний автогол з 35 метрів
Фото: скриншот

У матчі чемпіонату Північної Ірландії зустрічалися "Гленторан" і "Колрейн". Матч завершився результативною нічиєю - 2:2.

На 77-й хвилині гравець "Колрейна" Джош Карсон за 35 метрів від власних воріт намагався у відчайдушному підкаті вибити м'яч у суперника і трохи перестарався.

М'яч так ідеально ліг на ногу Джошу, що вийшов яскравий автогол - голкіпер Мартін Галлахер перебував на лінії воротарського і проґавив удар.

Так яскраво було встановлено остаточний рахунок у матчі.

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