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Гравець "Боруссії" встановив рекорд Ліги чемпіонів для англійців

І це не Джейдон Санчо.

Гравець "Боруссії" встановив рекорд Ліги чемпіонів для англійців
Джуд Беллінгем
Фото: EPA/UPG

Дортмундська "Боруссія" не змогла подолати стадію чвертьфіналу Ліги чемпіонів, поступившись у двох матчах з однаковим рахунком - 1:2 - "Манчестеру Сіті".

У вчорашньому поєдинку в Німеччині відкрив рахунок Джуд Беллінгем - півзахисник господарів на 15-й хвилині елегантно поклав м'яч у верхній кут воріт.

Таким чином, англієць у віці 17 років і 289 днів став наймолодшим автором гола в турнірі в історії дортмундців і наймолодшим британцем, який забивав у ЛЧ.

Лише Боян Кркіч, який потім розчинився на європейських футбольних теренах, був молодшим від Беллінгема, коли забивав у плей-оф ЛЧ - 2008 року, захищаючи кольори "Барселони", він забив "Шальке" у віці 17 років і 217 днів.

Крім того, Джуд - лише другий гравець в історії турніру, що провів 10 матчів до свого 18-річчя. Першим був Юрі Тілеманс 2014 року, який нині виступає за "Лестер".

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